مايكروسوفت تعيد تشغيل خدماتها السحابية بعد عطل ألحق الضرر بالمستخدمين حول العالم

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا الأميركية اليوم أنها أعادت تشغيل جميع خدماتها السحابية، بعدما تسبب عطل في الشبكة بتوقف منصتها السحابية أزور، إضافة إلى خدمات مثل تيمز وأوت لوك يستخدمها الملايين في أنحاء العالم.

ونقلت رويترز عن منصة أزور قولها: إنه ينبغي أن يكون أغلب المستخدمين قد شهدوا استئناف الخدمات، بعد إعادة تشغيل كاملة للشبكة واسعة النطاق الخاصة بمايكروسوفت.

ويشكل تطبيق تيمز الذي يستخدمه أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم جزءاً لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدمه لإجراء مكالمات وترتيب وعقد الاجتماعات وتنظيم سير عملها.

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