(طقوس الاستمطار والاستسقاء في الجزيرة السورية) ضمن فعالية ثقافية بالحسكة

الحسكة-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة محاضرة تراثية للباحث أحمد الحسين بعنوان (طقوس الاستمطار والاستسقاء في الجزيرة السورية)، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية الشهرية التي تنفذها مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور.

الباحث الحسين عرض في محاضرته ما جاء عن طقوس الاستمطار في سنوات القحط والجدب في الميثولجيات والمعتقدات القديمة، ومن ثم الديانات السماوية وصولاً إلى الموروث الشعبي التراثي عن هذه الطقوس في الحضارة العربية، بدءاً من العصر الجاهلي وما تلاه من عصور حتى تاريخ الجزيرة السورية المعاصر.

وأشار الباحث الحسين إلى أن هناك طقوساً كان يؤديها الرجال لدى انحباس الأمطار، ومنها على سبيل المثال (طقس صلب العدة وسكة المحراث وطقس القربان وطقس طرد الماشية وطقس الاستسقاء وطقس التسابيح)، وأخرى تؤديها النساء والأطفال منها طقس (حورة النسوان وأم الغيث).

واختتم الباحث المحاضرة بعرض نماذج لطقوس الفرح التي تحدث عقب هطول الأمطار، بعد انحباس طويل.

نزار حسن

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