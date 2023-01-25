الكرملين: قناعة البعض باستمرار الحرب ضماناً لأمن قارة أوروبا سخف وغباء

موسكو-سانا

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قناعة البعض باستمرار الحرب ضماناً لأمن قارة أوروبا بـ “السخف والغباء”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال حول مقال عن جيش أوكرانيا وبأنه مخرج للناتو: ” نقرأ يومياً كثيراً من التقارير تطرح قناعة بعض الخبراء بأن استمرار الحرب يضمن أمن القارة الأوروبية وهذا سخف وغباء”.

وأضاف: “لقد كنا مقتنعين بذلك منذ عام عندما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحذر من أن استمرار هذا الخط أمر خطير ولا زلنا مقتنعين به، وما نمر به الآن نتيجة لمثل هذه القناعات”.

ورداً على سؤال بشأن عزم الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز بين بيسكوف أن “هناك بالفعل عدداً من الخلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعدداً من التصريحات المتناقضة بهذا الشأن ومن الواضح أن كل شيء لا يسير بسلاسة داخل التحالف، وأن الخطة فشلت من حيث الجوانب التكنولوجية وإعادة التقييم الواضح للإمكانيات التي يمكن أن ترفع من قدرات أوكرانيا لكن هذه الدبابات تحترق مثل غيرها إلا أنها باهظة الثمن، وكل ذلك سيكون على عاتق دافعي الضرائب الأوروبيين”.

وفي سياق متصل لفت بيسكوف إلى أن موسكو ليست على اتصال مع برلين في ضوء عمليات التسليم المحتملة لدبابات ليوبارد إلى التشكيلات الأوكرانية.

وكانت صحيفة دير شبيغل ذكرت سابقا أن الحكومة الألمانية قررت تزويد أوكرانيا بدبابات (ليوبارد ايه 2)، والتي يستخدمها الجيش الألماني، فيما أقر بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني الجديد بأن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائر بأوكرانيا.

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