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بوشيلين: الوحدات القتالية الروسية تتقدم نحو مدينة أرتيموفسك

2023-01-25

دونيتسك-سانا

أكد القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الوحدات القتالية الروسية تتقدم نحو مدينة أرتيموفسك لتحريرها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوشيلين قوله في تصريح للصحفيين اليوم: إن الوحدات العسكرية وعلى وجه الخصوص مجموعة “فاغنر” الروسية تتحرك نحو أرتيموفسك، في الوقت الذي يستمر فيه القتال في جميع المناطق المحيطة وضواحي المدينة التي كان العدو يحتلها مؤخراً.

وتقع مدينة أرتيموفسك شمال مدينة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لتلك القوات في دونباس.

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