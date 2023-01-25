البابا فرنسيس: السلام هو السبيل للتغلب على جميع الأزمات

الفاتيكان-سانا

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن السلام والمحبة والتعاون هي السبيل للتغلب على جميع الأزمات.

وأشار البابا في رسالة بمناسبة رأس السنة الميلادية واليوم العالمي السادس والخمسين للسلام، تحت عنوان “لا أحد يستطيع أن يخلص نفسه وحده.. نبدأ من جديد من كوفيد 19 لنرسم معاً طريق السلام”، إلى أن السلام وحده الذي يولد من الحب الأخوي والمتجرد يمكنه أن يساعدنا في التغلب على الأزمات الشخصية والاجتماعية والعالمية.

ولفت البابا إلى المعاناة التي تسبب بها انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، وتداعياته السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن أعظم درس تركه هذا الحدث هو الإدراك أن الجميع بحاجة إلى بعضهم البعض، ما يحتم على كل الشعوب والأمم العمل معا لمواجهة التحديات

بمسؤولية ورحمة، بعيدا عن المصالح الضيقة لبناء عالم أفضل يسوده العدل والوئام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بدلا من الظلم والصراعات والحروب.

وشدد البابا فرنسيس على أن جميع النزاعات حول العالم تمثل هزيمة للبشرية بأسرها، وليس فقط للأطراف المعنية بشكل مباشر، معتبرا أن هزيمة فيروس الحرب أصعب من هزيمة الفيروسات التي تضرب الجسم البشري، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد الحصول على الحماية لنفسه فقط، وأن الوقت حان لكي يلتزم الجميع بوضع أسس لعالم أكثر عدلاً.

وأعرب البابا في ختام رسالته عن أمنيته بأن يعم السلام العالم أجمع.

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