فعالية توعوية ضمن حملة (لا تحليها زيادة) في السويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية الصحة بالسويداء اليوم فعالية ضمن حملة “لا تحليها زيادة”، تضمنت محاضرة توعوية حول مخاطر السكر الأبيض، وذلك بمشاركة عدد من مرضى السكري والأشخاص الأصحاء.

كما تضمنت الفعالية التي أقيمت في مبنى العيادات التخصصية التابعة للمديرية، إجراء فحوص السكر، وتقديم أدوية مجانية للمرضى بالتعاون مع شركة “يونيفارما” للصناعات الدوائية.

وأشار مدير مديرية الصحة بالسويداء الدكتور طارق الجمال خلال الفعالية إلى أنها تندرج ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، بهدف نشر التوعية والتثقيف الصحي بمخاطر السكر الأبيض تماشياً مع الدور الذي يقوم به البرنامج السكري والمراكز الصحية وفرق التثقيف الصحي بهذا الخصوص.

وتطرق رئيس البرنامج الوطني للسكري بالسويداء الدكتور مازن أبو عمار، خلال المحاضرة إلى أضرار السكر الأبيض الصناعي المكرر والدراسات العالمية التي أثبتت ارتباطه بحدوث البدانة والأمراض المزمنة والسرطان، وتسببه مع عوامل أخرى بحدوث داء السكري من النمط الثاني، مبيناً أن معدل تناوله للأشخاص الأصحاء يجب ألا يزيد بشكل يومي على 37.5 غراماً للذكور و25 غراماً للإناث.

ونصح أبو عمار بالتخفيف بشكل كبير من تناول السكر الأبيض أو تجنب تناوله والاستعاضة عن حاجة الجسم لهذه المادة بالسكر الطبيعي الموجود في العديد من المواد كالفواكه والبقوليات، لافتاً إلى أضرر الدهون المهدرجة، وأهمية الابتعاد عنها لكونها تترسب في الجسم، ويشكل تراكمها خطراً على صحة الإنسان.

وأكد المشاركون بالفعالية على أهمية تكثيف حملات التوعية بأضرار السكر الأبيض، والتشجيع على خفض استهلاكه، ومحاولة تجنبه بشكل كامل، وخاصة من قبل مرضى السكري.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في الـ 16 من شهر تشرين الثاني الماضي حملة توعية صحية بعنوان “لا تحليها زيادة” تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية، وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة، وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.

عمر الطويل

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