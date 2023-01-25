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فولودين:دول البلطيق فقدت استقلالها ورهنت قراراتها لبروكسل وواشنطن

2023-01-25

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن التعاون مع دول البلطيق بات مستحيلاً، بسبب فقدانها لسيادتها وقرارها المستقل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله على موقع التلغرام: “إن زعماء دول البلطيق يقولون منذ 30 عاماً إنهم يبنون دولاً ذات قرارات مستقلة، ولكن في واقع الأمر يتم اتخاذ جميع القرارات في واشنطن وبروكسل”.

وأشار فولودين إلى أن قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا ولاتفيا كان يجب أن يتخذ منذ فترة طويلة، مضيفاً: “إن العداء لروسيا يزدهر في هذه الدول بدل التركيز على أدائها الاقتصادي الذي هو الأسوأ في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح فولودين أن دول البلطيق تتحدث عن حقوق الإنسان، فيما يتم انتهاك هذه الحقوق على أراضيها أكثر من أي مكان آخر، حيث يمنعون الأقليات القومية من التحدث بلغتهم الأصلية، كما أن الصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان يتعرضون للاضطهاد.

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