زاخاروفا: مواقف جنوب إفريقيا المبدئية توضح فشل محاولات الغرب لتقسيم العالم

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مواقف جنوب إفريقيا تجاه روسيا ومختلف القضايا تدل على فشل محاولات الغرب لتقسيم العالم.

وقالت زاخاروفا في حديث لراديو سبوتنيك اليوم: “لقد رأينا بوضوح على مدار العام الماضي كيف غيرت الدول مواقفها حتى أولئك الذين بدا وكأنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك أو لم يطلب منهم القيام بذلك، ولكن موقف جنوب إفريقيا ليس فحسب موقفاً مبدئياً لرفض الضغط الذي يمارسه الغرب بلا خجل على القارة الإفريقية، وإنما يمثل نظرة عميقة مع معرفة الحقائق التاريخية لكل ما يحدث في العالم”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مواقف جنوب إفريقيا تأتي من خلال “تقييم واضح ومبدئي لما يحدث وبناء على تحليل سياسي”، معتبرة أن “ما يثير الاهتمام للغاية هو توضيح الفشل المطلق والغباء في التقسيم الذي لا نهاية له في العالم من قبل من يعتقدون أنهم يستحقون ويعتبرون أنفسهم استثنائيين وغير عاديين، ورسالة لأولئك الموجودين في الغابة الافتراضية والغابة الفعلية”.

يذكر أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يقوم حالياً بجولة دولية بدأت بجنوب إفريقيا.

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