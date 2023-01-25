بيترو: نرفض مقترح واشنطن بشأن تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا

بوغوتا- سانا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو رفضه مقترح الولايات المتحدة بشأن تسليم معدات عسكرية روسية الصنع تملكها بلاده لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الرئيس الكولومبي قوله خلال مؤتمر صحفي: “إن عدداً من المسؤولين الأمريكيين اقترحوا إرسال معدات عسكرية روسية الصنع تملكها بلادنا إلى أوكرانيا نظراً لاستحالة الحفاظ عليها بحالة فعالة”، موضحاً أن كولومبيا رفضت المقترح ولن تسلم هذه المعدات لأطراف أخرى.

وشدد بيترو على أن بلاده لا تقف إلى جانب أحد، بل تقف إلى جانب السلام، ولذلك لن نستخدم أي قطعة من المعدات الروسية الموجودة على أراضينا في هذا النزاع بغض النظر عن حالتها.

وأشار بيترو إلى أن على أمريكا اللاتينية أن تطالب بالسلام بدلاً من الوقوف إلى جانب أي طرف من الأطراف.

وكانت قائدة القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال لورا ريتشاردسون أعلنت أن عدداً من دول أمريكا اللاتينية تمتلك أسلحة روسية الصنع وأن واشنطن ستعمل على استبدال تلك الأسلحة بأخرى أمريكية في حال رغبت الدول بتسليم أسلحتها لأوكرانيا.

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