فقدان ثمانية بحارة جراء غرق سفينة شحن قبالة السواحل اليابانية

طوكيو-سانا

أعلن خفر السواحل الياباني عن فقدان ثمانية بحارة وإنقاذ 14 آخرين من طاقم سفينة شحن غرقت الليلة الماضية قبالة السواحل الجنوبية الغربية للأرخبيل الياباني.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: “في المجمل تم إنقاذ 14 فرداً من الطاقم حتى الآن، ما زلنا نجهل وضعهم وجنسياتهم”، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث أن عمليات البحث مستمرة بالتعاون مع خفر السواحل الكوري الجنوبي للعثور على المفقودين.

وأصدرت سفينة جين تيان للشحن البالغ وزنها 6651 طناً والمسجلة في هونغ كونغ نداء استغاثة مساء أمس، في وقت كانت على بعد 110 كلم غرب جزر دانجو، وهي أرخبيل صغير ناء وغير مأهول يقع في جنوب غرب اليابان.

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