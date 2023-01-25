روغوف: إجراءات الجيش الروسي منعت القوات الأوكرانية من قصف أهداف مدنية في زابوروجيه

موسكو- سانا

أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة “نحن مع روسيا” أن القوات الأوكرانية توقفت عن قصف أهداف مدنية في منطقة زابوروجيه نتيجة الإجراءات الناجحة للقوات الروسية على خط التماس.

ونقلت وكالة تاس عن روغوف قوله اليوم إن النجاحات الرئيسة تتحقق في محور زابوروجيه حيث تم طرد القوات الأوكرانية من خط الدفاع الأول بأكمله وإلى حد كبير حتى الخطين الثاني والثالث.. في حين خيم الهدوء في مدن مقاطعة زابوروجيه ولم يصلوا إلى هناك منذ عدة أيام.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أمس أنه خلال العمليات الهجومية لوحدات المنطقة العسكرية الشرقية تم تحرير مدينة لوبكوف في مقاطعة زابوروجيه كما تم تحرير قرية كامينسكي على بعد 25 كيلومترا من مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

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