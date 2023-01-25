فقدان طائرة تقل ستة أشخاص شمال الفلبين

مانيلا-سانا

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم فقدان طائرة من طراز سيسنا 206 من ستة مقاعد بعد وقت قصير من إقلاعها في مقاطعة إيزابيلا شمال الفلبين.

ونقلت وكالة شينخوا عن ماري سولين ساجورسور مديرة هيئة الطيران المدني الفلبينية قولها: “إنه تم فقدان الاتصال مع الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كوايان سيتي في إيزابيلا والتي كانت متجهة إلى بلدة ماكوناكون الساحلية”، مؤكدة أن ستة أشخاص كانوا على متنها بمن فيهم الطيار.

وأشارت سولين إلى أن عملية البحث الجوية لا تزال مستمرة لكنها لم تعثر على أي حطام.

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