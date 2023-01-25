مصر: اكتشاف أول مدينة أثرية سكنية كاملة شرق الأقصر

القاهرة-سانا

تمكنت البعثة الأثرية المصرية من الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني في شرق مدينة الاقصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر: إن المدينة السكنية المكتشفة تعد امتداداً لمدينة طيبة القديمة، مشيراً إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن، بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وكانت البعثة عثرت في وقت سابق على عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي، بالإضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية الرومانية وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.