إغلاق محطة قطارات باريسية إثر حريق متعمد

باريس-سانا

أعلنت سلطات مدينة باريس اليوم إغلاق محطة قطارات إثر اندلاع حريق مفتعل تسبب في توقف شبه كامل لحركة النقل المتوجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة الفرنسية للسكك الحديدية لوكالة فرانس برس: “إن الحريق اندلع عمداً” مضيفة: إن حركة القطارات من محطة غار دو ليست توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية”.

من جهته قال وزير النقل الفرنسي كليمن بون: “تم تدمير 48 مجموعة كابلات تضم 600 كابل كهربائي فردياً” واصفاً الحادث بـ “العمل التخريبي”.

وكانت الشركة قدمت شكوى جنائية للشرطة ولم يتم التعرف بعد على هوية الجناة أو هدفهم من استهداف جزء مهم من البنية التحتية.

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