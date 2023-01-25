برلماني روسي: خطوة الغرب لتوريد الدبابات إلى أوكرانيا ستعتبر عدائية

موسكو- سانا

حذر النائب في مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت اليوم الدول الغربية من عواقب توريد الدبابات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الخطوة “ستعتبر عدائية”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شيريميت قوله إن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا سيعتبر خطوة عسكرية، وهذا الأمر سيمنح جيشنا حق استخدام أسلحة أقوى بكثير في العملية الخاصة بأوكرانيا لا يعرفها حتى العدو.

وأضاف يدفع حلف شمال الأطلسي الناتو بعناد الدول الأوروبية لفتح مواجهة عسكرية مع روسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتخلي ليس فقط عن أوكرانيا، ولكن أيضا عن الاتحاد الأوروبي لنيل طموحاتها وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن الألمان يقاومون الضغط الأطلسي لأنهم يتذكرون كيف انتهى هجومهم العسكري الأخير على روسيا.

وكان اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا الذي ينعقد في قاعدة رامشتاين الجوية برئاسة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرا فشل حسب التقارير الواردة في التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم المزيد من المعدات والدبابات العسكرية لأوكرانيا.

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