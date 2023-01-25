المخرج وسام أبو حسين: مسرح الطفل أداة تربوية تقدم مشاريع بناءة

اللاذقية-سانا

بدأ شغف المخرج “وسام أبو حسين” بالمسرح من مسرح الشبيبة لينتقل بعدها إلى المسرحين الجامعي والقومي، ويشارك بالعديد من المهرجانات المتخصصة داخل سورية وخارجها، ويقدم عروضاً حصدت في معظمها جوائز لينضم إلى العديد من الفرق المسرحية منها فرقة “سعد الله ونوس” مع المخرج فرحان خليل.

ويؤكد أبو حسين في حديث لـ سانا حرصه على تقديم محتوى ملتزم يعكس من خلاله القيم الثقافية والتوعوية والتربوية، وخاصة عند التوجه للطفل، وهو ما اشتغل عليه بمشروع “حكايات جدي” القائم على رصد الجوانب السلبية في المجتمع ومعالجتها وإعادة طرحها بطريقة توعوية تربوية تسهم في حض الطفل على تبني السلوك الإيجابي.

ويرى أبو حسين أن المسرح أداة مهمة في التربية، فمن خلال مسرح الطفل يمكن تقديم مشاريع فكرية، وعروضاً هادفة لمقدرته العالية بالتأثير في الطفل ما يسهم في تبنيه سلوكيات إيجابية.

دعا أبو حسين إلى تفعيل المهرجانات المسرحية ودعمها وخاصة المعنية بالطفل، وتضافر الجهود من قبل مختلف الجهات التربوية والفنية والثقافية والنفسية لتجاوز الآثار الاجتماعية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية وتبعاتها على الطفل السوري.

ويقدم أبو حسين مقترحاً لتفعيل دور المسرح من خلال وجود هيئة تنظم عمل الفنانين العاملين بالمسرح هدفها وضع مشروع متكامل بالتعاون مع المرشدين النفسيين لرصد المشاكل التي يواجهها المجتمع وطرحها بإطار فني مدروس.

يذكر أن المخرج المسرحي وسام أبو حسين كان له أيضاً مشاركات في الدراما التلفزيونية منها (حضارة العرب بجزأيه الأول والثاني ومسلسل عصر الجنون وهولاكو وعمر الخيام وأنشودة المطر).

فاطمة ناصر

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