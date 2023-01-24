بوتين: الدفاع الجوي الروسي من أفضل الدفاعات الجوية في العالم

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الدفاع الجوي الروسي أحد أفضل الدفاعات الجوية في العالم، وإنتاجه يضاهي أحجام الإنتاج في الدول الأخرى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله في اجتماع مع حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف: إن “العمل القتالي يظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات الجوية في العالم” لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة تنتج صواريخ باتريوت.. وروسيا تنتج ثلاثة أضعاف هذه الصواريخ.. وحتى أكثر من ثلاث مرات، أما بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي بشكل عام ولأغراض مختلفة، فإن الإنتاج الروسي يضاهي أحجام الإنتاج في جميع أنحاء العالم”.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود أكد أمس أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.

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