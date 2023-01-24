اتفاق يمهد لعودة المنتخبات الروسية للمنافسات الدولية

موسكو-سانا

اتفق الاتحاد الروسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” على التعاون فيما بينهما وعقد اجتماع جديد بشأن عودة المنتخبات والفرق الوطنية الروسية إلى المنافسات الدولية.

ونقل موقع آر تي عن الاتحاد الروسي قوله في بيان اليوم عقب اجتماع عمل مع “اليويفا”: “كان الموضوع الرئيس هو ضرورة إعادة المنتخبات والأندية الروسية للمشاركة في المسابقات الدولية”، موضحاً أن الأطراف اتفقت على إجراء المزيد من المشاورات ومتابعة الاتصالات.

كما أشار الاتحاد الروسي إلى أن الاجتماع المقبل سيكون وجهاً لوجه بمشاركة ممثلين عن الاتحادين وسيعقد الشهر المقبل.

وكان اتحادان “الفيفا” و”اليويفا” لكرة القدم أعلنا في بيان مشترك في الـ 28 من شباط الماضي عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر بسبب العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

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