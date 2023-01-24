آرسنال يضم كيفيور إلى صفوفه

لندن-سانا

أعلن نادي آرسنال الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع الدولي البولندي ياكوب كيفيور في عقد طويل الأمد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم ضم المدافع الدولي صاحب الـ 23 عاماً، قادماً من فريق سبيزيا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

ولم يكشف آرسنال عن تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية كشفت أن قيمتها تزيد على 20 مليون جنيه استرليني.

وانضم كيفيور إلى سبيزيا في آب 2021 ، حيث شارك في 43 مباراة، وكان ضمن صفوف المنتخب البولندي خلال كأس العالم الماضي في قطر.

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