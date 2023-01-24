قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً غرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً غرب نابلس، فيما اعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً أثناء مروره على أحد حواجزها العسكرية، قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى العرقة ورمانة وزبوبا غرب جنين، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخلهم، تزامناً مع اقتحام بلدة سيلة الظهر وخربة الحفيرة جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم سبعة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين فيها، ثم استولت على جرافة أثناء عملهم فيها قرب مدخل البلدة الرئيسي.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت أمس على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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