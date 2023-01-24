لدعم التدريب وتأمين مستلزماته… التعليم الزراعي ومشروع تطوير الثروة الحيوانية يوقعان مذكرة تفاهم

دمشق-سانا

وقعت مديريتا مشروع تطوير الثروة الحيوانية والتعليم الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم مذكرة تفاهم، حول تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

ووفق المذكرة يقوم المشروع بتأمين مستلزمات تعليمية سمعية وبصرية ووسائل إيضاح لقاعات التدريب العملي في الثانويات الزراعية بمختلف اختصاصاتها، إضافة إلى تعاون للاستفادة من الندوات والمحاضرات التي تهم الجانبين.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت مديرة التعليم الزراعي في الوزارة المهندسة هزار إسماعيل أن المستلزمات التي سيقدمها المشروع هي وسائل إيضاح ستوضع في قاعات التدريب لعرض أفلام علمية وعروض تقديمية وصور توضيحية لتجارب لا يمكن تنفيذها في مخابر الثانويات الزراعية، إضافة إلى عرض ما يتم تنفيذه في الحقول ونتائج التجارب البحثية بشكل يسهم في تعزيز المعرفة النظرية والعملية لدى الطالب أو المتدرب.

ووفق مدير المشروع محمد حسان عكو فإن ما يقدم من دعم للتعليم الزراعي عبر هذه الاتفاقية هو بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الذي يمول المشروع، حيث تم تخصيص 81 بالمئة من ميزانيته للمعدات والتجهيزات لهذه الغاية.

وأشار عكو إلى أن المشروع سيمنح مجموعة وسائل إيضاح سمعية وبصرية تستخدم في قاعات التدريب تتضمن (لابتوباً محمولاً وبروجكتراً وسبيكرات وشاشة عرض وحاملاً ثلاثياً) لكل ثانوية تعليم زراعي أو بيطري أو آلات زراعية أو مركز تدريبي، في كل من ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية ومنطقة الغاب.

مهران معلا

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