دمشق-سانا

تتابع ورشات مديريتي الصيانة والحدائق في محافظة دمشق أعمال تأهيل وتجميل مدخل دمشق الشمالي، بدءا من البانوراما وصولاً إلى نهاية أوتوستراد العدوي.

ووفق مدير الحدائق في المحافظة المهندس سومر فرفور تشمل الأعمال التي تنفذها ورشات مديرية الزراعة، إزالة الأتربة والأنقاض على جانبي الطريق، وحراثة المساحات الزراعية، وزراعة أشجار النارنج والزيتون والأزدرخت ونباتات الزينة، مبينا أنه يتم أيضا تعشيب الأطاريف وتقليم الياسمين والنخيل بمنصف أوتوستراد العدوي.

مدير الصيانة في المحافظة المهندس جمال إبراهيم بين أن ورشات المديرية تتابع أعمال صيانة الأرصفة، وإصلاح المنصف الحديدي، وطلاء الأطاريف البيتونية بأوتوستراد العدوي.

فراس صافي

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