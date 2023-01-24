المركزي: سيتم اتخاذ قرارات يعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف

دمشق-سانا

أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات، يعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير.

وأوضح المركزي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن القرارات التي سيعلن عنها تأتي نتيجة متابعته منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سورية والخارج، وبناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

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