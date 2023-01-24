حملة تطوعية لشبيبة حمص في الرستن

حمص-سانا

نفذ فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بحمص حملة تطوعية ضمن فعاليات الحملة الوطنية “مدرستي بيتي” بمشاركة 30 شابة، شملت تنظيف إعدادية الشهيد عبد الكريم الغيس والشوارع المحيطة بها في منطقة الرستن.

وتضمنت الحملة تنظيف القاعات الصفية والممرات والباحة الخارجية، تزامناً مع بدء الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، إضافة إلى تنظيف الشوارع المحيطة بالمدرسة وكنس وإزالة الأوساخ والأعشاب الضارة.

يوسف رحال أمين رابطة الرستن الشبيبية أشار لنشرة سانا الشبابية إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة منظمة اتحاد شبيبة الثورة، بالتعاون مع وزارة التربية لاستغلال طاقات الشباب ضمن نشاطات تطوعية مفيدة والعمل بروح الفريق لتكريس قيمة العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، وتعميق ثقافة التطوع والحفاظ على الأثاث المدرسي ونظافة المدارس.

ولفتت مجموعة من الطالبات المشاركات بالحملة إلى ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة لأنها بمثابة البيت الثاني الذي يحتضن الطلبة لوقت كبير، ويكتسبون فيه العلوم والمعرفة ويمارسون فيه عدداً كبيراً من المهارات الحياتية والأنشطة الفنية المتنوعة ضمن المخيمات الشبيبية صيفاً.

رشا المحرز

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