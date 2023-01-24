الشاب عبد الرحمن أبو رقطي… موهبة واعدة في مجال الغناء الطربي

درعا-سانا

حضور متميز في مجال الغناء سجله الشاب عبد الرحمن محمد أبو رقطي من محافظة درعا من خلال خامة صوتية متميزة وقدرات غنائية ساعدته على أداء اللون الطربي بإتقان وبراعة، بعد سنوات من التدريب والتعلم.

أبو رقطي 26 عاما بين في حديثه لنشرة سانا الشبابية أنه تدرب على أيدي مختصين في درعا، وانتسب إلى فريق “تناغم” بقيادة المايسترو غادة حرب وغنى قبلها ضمن فرقة دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وقال: أميل إلى الغناء الطربي لأنه قريب إلى القلب وأحب الغناء لكبار المطربين والمطربات، ولا سيما وديع الصافي وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وغيرهم، وأعتقد أن هذا الفن هو الباقي كونه يحظى باهتمام الناس رغم ظهور أنواع وأشكال جديدة للأغنية بشكل عام.

وأشار الشاب أبو رقطي إلى أنه شارك في مسابقة “أصوات” التي أقامها فرع اتحاد شبيبة الثورة بدرعا وحصل على مركز متقدم، كما أحيا حفلات في محافظتي درعا ودمشق ضمن فريق من فرع نقابة الفنانين بدرعا.

ودعا أبو رقطي إلى افتتاح معاهد موسيقية لتدريب الموهوبين واحتضان الأصوات والمواهب الواعدة في درعا، نظرا لعدم وجود معاهد كثيرة قادرة على تعليم النوتة الموسيقية بالمحافظة.

وعبد الرحمن أبو رقطي من مواليد 1997 وهو خريج كلية الاقتصاد.

قاسم المقداد

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