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الحرس الوطني الروسي يدمر 13 طناً من المواد المتفجرة في مناطق العملية العسكرية الخاصة

2023-01-24

موسكو-سانا

أعلنت إدارة الوحدات الهندسية التابعة للحرس الوطني الروسي اليوم عن تدمير أكثر من 13 طناً من المواد المتفجرة في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الإدارة قولها في بيان: “منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أنقذت الوحدات الهندسية التابعة لقوات الحرس الوطني أرواح الآلاف من المدنيين في منطقة العمليات، ودمرت أكثر من 13 طناً من المتفجرات، وقامت بتفكيك أكثر من 112 ألفاً من المواد المتفجرة والألغام”.

ولفت البيان إلى أن 70 فريقاً لإزالة الألغام يعملون في منطقة العمليات الخاصة كل يوم ويتفقدون المواقع المهمة ونقاط التفتيش، لمنح المساعدات الإنسانية للمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات.

وأكد البيان أنه بفضل الكفاءة المهنية العالية للمهندسين العسكريين وأعمالهم المتفانية، تم إنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين والحراس الروس، كما يقوم المختصون بإجراء الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام على طول خطوط الكهرباء، ما يساعد على استعادة إمدادات الطاقة بأمان.

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