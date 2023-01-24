تنظيم ضبوط بحق عدة مطاعم وكافتيريات مخالفة بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء عدة ضبوط بحق مطاعم وكافتيريات بمخالفات تتعلق بعدم وجود تراخيص بمزاولة المهنة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة الدكتور مروان عزي في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تمت إحالة أصحاب هذه المنشآت المخالفة لإجراء المقتضى القانوني، مع العمل على إصدار أوامر بغية إغلاقها.

ولفت الدكتور عزي إلى مواصلة المديرية جولاتها بشكل دوري على الأسواق لتنظيم المخالفات المرتكبة، مع متابعة الاهتمام بالجوانب الصحية وحملات النظافة بمختلف أحياء المدينة.

وكانت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء نظمت منذ بداية العام الحالي 33 ضبطاً بمخالفات صحية متعددة.

عمر الطويل

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