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ارتفاع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي العام الماضي

2023-01-24

بكين-سانا

أعلن المكتب الوطني للإحصاء بالصين ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي العام الماضي بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 217.8 مليار متر مكعب.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه وحسب بيانات المكتب استوردت الصين 109.25 ملايين طن من الغاز الطبيعي في نفس الفترة بانخفاض قدره 9.9 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف المكتب: إن إنتاج الغاز الطبيعي سجل نمواً مطرداً في كانون الأول الماضي، حيث أنتجت البلاد 20.4 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 6.5 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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