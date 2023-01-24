سياسي أميركي:على واشنطن إرسال الفواتير إلى زيلينسكي وليس الدبابات

واشنطن-سانا

دعا مرشح الكونغرس السابق عن فلوريدا تشاك كاليستو الإدارة الأميركية إلى إرسال فواتير لرئيس النظام الأوكراني، بدلاً من مواصلة تزويده بالأسلحة وإرسال دبابات جديدة إليه.

حديث كاليستو جاء رداً على السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي دعا في وقت سابق إدارة جو بايدن إلى تزويد كييف بمركبات عسكرية.

وكتب كاليستو في تغريدة على “تويتر”: “حث غراهام الولايات المتحدة للتو على إرسال دبابات إلى فلاديمير زيلينسكي بعد رحلته إلى أوكرانيا، والشيء الوحيد الذي نحتاج إرساله إليه هو الفاتورة”.

وتطالب أوكرانيا الغرب منذ عدة أشهر بتزويدها بمركبات مدرعة للعمليات الهجومية، معتبرة أن توريد عشر أو عشرين أو حتى خمسين دبابة لن يحل المشكلة، لأن الجيش الروسي لديه ألف منها.

وكثفت الدول الغربية مؤخراً دعمها العسكري لأوكرانيا في خطوة تصعيدية للأزمة فيها، فيما حذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفاً مشروعا للقوات الروسية.

وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن تزويد الغرب كييف بأسلحة هجومية، سيؤدي إلى كارثة عالمية وردود من قبل موسكو باستخدام أسلحة أقوى.

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