سياسي فرنسي ينتقد إرسال بلاده الأموال لكييف فيما تعاني هي من ضائقة مالية

باريس-سانا

انتقد زعيم حركة “باتريوتس” الفرنسية فلوريان فيليبو قرار باريس إرسال أكثر من 100 مليون يورو لأوكرانيا، في وقت تواجه فيه هي نفسها صعوبات مالية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فيليبو قوله في تغريدة على تويتر: إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قررت إرسال 500 مليون يورو إضافية إلى فلاديمير زيلينسكي، حيث تبلغ مساهمة فرنسا مئة مليون وبالمقابل ليس لدينا أموال سواء للمعاشات التقاعدية أو للمستشفيات.

إلى ذلك دعا السياسي الفرنسي إلى رفع العقوبات عن روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة والإجراءات التقييدية التي تستهدف موسكو بأنها “مجنونة وغبية”.

وكان فيليبو انتقد مراراً إغداق الدول الغربية نظام كييف بالأموال والأسلحة، مؤكداً أن من شأن ذلك تصعيد الأزمة الأوكرانية وإطالة أمدها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency