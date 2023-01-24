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فوتشيتش: صربيا تتعرض لضغوط غربية بشأن كوسوفو

2023-01-24

بلغراد-سانا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم أن بلاده تتعرض لضغوط كبيرة من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، ومن ضمنها تهديدات بمواجهة إجراءات من شأنها أن تلحق “ضرراً كبيراً” بالبلاد.

وأشار فوتشيتش في مؤتمر صحفي تلفزيوني نقلت مقتطفات منه وكالة فرانس برس إلى أنه تسلم اقتراحاً خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن كوسوفو، وقد هددوا بقبول هذه الخطة وإلا ستواجه صربيا إمكانية إيقاف عملية الاندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة منها، ما سيلحق ضرراً كبيراً بالجمهورية.

ولفت فوتشيتش إلى أن البرلمان الصربي سيتعين عليه مناقشة الاقتراح، ملمحاً إلى احتمال إجراء استفتاء.

وتعد صربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، لكن تطبيع العلاقات مع كوسوفو شرط رئيسي للمضي قدماً بملفها، حيث قال فوتشيتش: “يجب أن تظل صربيا على مسارها للانضمام إلى الاتحاد، لأننا دون ذلك سنضيع اقتصادياً وسياسياً”.

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