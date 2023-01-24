ثلاثة جرحى في إطلاق نار بمدرسة في الولايات المتحدة

واشنطن- سانا

أصيب ثلاثة أشخاص، اثنان منهما في حالة حرجة جراء إطلاق نار وقع اليوم في مدرسة خاصة وسط مدينة دي موين بولاية ايوا الأمريكية.

ونقلت شبكة /إن.بي.سي نيوز/ الأمريكية عن مصدر في شرطة المدينة قوله إن اثنين من المصابين في حالة حرجة للغاية في حين حالة الثالث مستقرة.

ولم تتضح على الفور أعمار وانتماءات الضحايا، بينما رجح المصدر أن أحد المصابين موظف في المدرسة والاثنين الآخرين طالبان فيها.

وبحسب بيان صادر عن شرطة دي موين فإن لديها العديد من المشتبه بهم المحتملين رهن الاحتجاز.

ويأتي إطلاق النار في ولاية ايوا في أعقاب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث قتل 11 شخصاً في أستوديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة أمس الأول بينما أصيب 12 شخصاً بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا في وقت مبكر من صباح أمس.

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