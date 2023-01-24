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مانشستر سيتي يضم لاعب الوسط الأرجنتيني بيروني

2023-01-23

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني من نادي فيليز سارسفيلد في عقد يمتد حتى عام 2028.

ويلعب بيروني حالياً في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً، وسيلعب في سيتي إلى جانب مواطنه خوليان ألفاريز الفائز بكأس العالم والذي انضم إلى سيتي العام الماضي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر بعد أن خاض مباراة أكثر من الفريق اللندني الذي سيلعب أمامه في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ثلاثة أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق الذي يتخذ من بوينس آيرس مقراً له في آذار الماضي.

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