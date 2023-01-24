فوج إطفاء درعا يخمد أربعة حرائق

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم أربعة حرائق نشبت في مواقع مختلفة من المحافظة.

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحرائق توزعت على منزل في مدينة إزرع بسبب مدفأة حطب، وآخر في الملعب البلدي طال بعض الأشجار الحراجية، وحريقاً في المنطقة الصناعية ورابعاً على دوار ساحة بصرى ضمن مدينة درعا، مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأكد المحاميد أن سرعة الإبلاغ والاستجابة أسهمت في إخماد الحرائق قبل الامتداد والتوسع باتجاه الأملاك العامة والخاصة، داعياً المواطنين للإبلاغ الفوري عن الحرائق على الرقم المجاني 113.

وأخمد الفوج أمس أربعة حرائق توزعت على منزل في حي ضاحية اليرموك، وآخر بجانب فرع المرور طال بعض الأشجار الحراجية، وحريقين في المنطقة الصناعية “نفايات ومولدة كهربائية”.

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