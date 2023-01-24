المخابرات الروسية: كييف تخزن أسلحة داخل المحطات النووية

موسكو-سانا

كشفت الاستخبارات الروسية اليوم عن قيام أوكرانيا بتخزين أسلحة وذخائر غربية داخل محطات للطاقة النووية في البلاد.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين قوله: إن النظام الأوكراني نشر منظومات هيمارس الصاروخية الأميركية، وأسلحة أخرى قرب المحطات النووية لأنه يعلم أن القوات الروسية لن تقصف تلك المحطات خوفاً من كارثة نووية.

وأضاف ناريشكين: إن الجانب الأوكراني لا يخشى فكرة أن يتم تدمير أي من المفاعلات النووية لمحطات توليد الكهرباء بالخطأ نتيجة انفجار الأسلحة المخزنة داخلها لأنه يمكن دائماً إلقاء اللوم على موسكو.

من جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ضرورة وجود تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.

وأضاف بيسكوف: إن الشعب الأوكراني سيدفع ثمن إمداد كييف بالدبابات الألمانية عبر دول أخرى مشيراً إلى أن الدول التي تضخ الأسلحة إلى كييف تتحمل المسؤولية.

من جهة أخرى قال بيسكوف: إن قرار واشنطن تصنيف فاغنر منظمة إجرامية لن يؤثر على روسيا أو الشركات العسكرية الخاصة، وشدد على أنه لا تتوافر الشروط الآن من أجل إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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