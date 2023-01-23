طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من الضباب والصقيع في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما يستمر بارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر ومن حدوث الصقيع في المناطق الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع هبات نشطة أحياناً على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…