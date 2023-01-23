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تويوتا تستدعي أكثر من 47 ألف سيارة في روسيا

2023-01-23

موسكو-سانا

أعلنت الوكالة الفيدرالية للتنظيم الفني ومقاييس السلامة في روسيا اليوم أن شركة تويوتا موتور الممثل الرسمي لتويوتا ولكزس ستستدعي أكثر من 47000 سيارة، تشمل تلك التي تم بيعها منذ 28 تشرين الثاني 2020.

وقالت الوكالة وفق تاس إن استدعاء هذه السيارات جاء بسبب وجود عطل فني في نظام المعلومات الآلي للاستجابة في حالات الطوارئ، إضافة إلى أن بعض المركبات قد لا تخزن البيانات المتعلقة بتحديد موقعها على أن تتم إعادة برمجة وحدة نقل البيانات في جميع هذه المركبات، وستتكلف الشركة بجميع تكاليف إعادة البرمجة والصيانة.

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