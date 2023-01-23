110 خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 110 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من بين خروقات قوى العدوان ثلاث غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و12 خرقًا بقصف مدفعي، و83 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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