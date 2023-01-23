تغريم مدير صالة السورية للتجارة بريف درعا بمبلغ يتجاوز 107 ملايين ليرة سورية

درعا-سانا

فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا عقوبة الغرامة بحق مدير صالة السورية للتجارة ببلدة خربة غزالة بسبب التصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالف تصرف بكمية 7118 كيلو غراماً من مادة السكر، و5963 كيلو غراماً من مادة الرز، وعلى ضوء الكميات تم تغريمه بمبلغ 107.226 ملايين ليرة سورية، مع الإحالة موجوداً إلى القضاء المختص.

وأضاف أن دوريات حماية المستهلك تتابع عمل الأسواق وعمليات توزيع المواد المدعومة على المواطنين وفق البطاقة الإلكترونية داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 119.

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