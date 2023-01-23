الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين من أقارب الأسير المحرر كريم يونس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين من أقارب الأسير المحرر كريم يونس، في بلدة عرعرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل يونس في بلدة عرعرة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وصادرت الأعلام الفلسطينية والصور والملصقات التي عُلقت يوم الإفراج عنه، ثم اعتقلت زوجة شقيقه وأحد أقاربه.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في الخامس من الشهر الجاري عن كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين، بعد 40 عاماً قضاها في معتقلاتها، حيث يعد أحد أبرز المناضلين الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم أربعة عشر فلسطينياً في الضفة الغربية.

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