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40 جريحاً تلقوا جلسات إعادة تأهيل نطق وكلام خلال العام الماضي

2023-01-23

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن 40 جريحاً تلقوا خلال العام الماضي 3600 جلسة إعادة تأهيل نطق وكلام، حيث استطاع الكثير منهم استعادة قدرتهم على النطق والكلام والتواصل مع محيطهم وعائلاتهم، واستكمال تعليمهم، وإدارة مشاريعهم الإنتاجية.

وأوضح المشروع في فيديو نشره في صفحته على موقع فيسبوك أن 20 جريحاً يخضعون حالياً لجلسات التأهيل، ليتمكنوا من استعادة قدراتهم على النطق والكلام، وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشار المشروع إلى أن الجرحى يخضعون للجلسات في مراكز المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) الموجودة في 3 محافظات، هي دمشق اللاذقية حلب، إضافة إلى جلسات علاج منزلية تقدمها فرق طبية وفنية متخصصة.

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