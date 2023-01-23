أضرار مادية جراء اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة في ريف حماة الشمالي

حماة-سانا

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي، مخلفة أضراراً مادية.

وذكر مصدر ميداني لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المتمركزة في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي، اعتدت اليوم بواسطة طائرة مسيرة انطلقت من مناطق انتشارها في جبل الزاوية مستغلة انتشار الضباب الكثيف، على محيط مدينة السقيلبية الغربي، حيث ألقت قنبلتين على المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في الحقول الزراعية وممتلكات الأهالي.

وتقوم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها، ولا سيما في منطقة جبل الزاوية، بالاعتداء بشكل متكرر بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من الأهالي، ووقوع أضرار مادية في ممتلكاتهم والممتلكات العامة.

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