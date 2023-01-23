إصابة 12 شخصاً جراء إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن-سانا

أُصيب 12 شخصاً بجروح جراء إطلاق نار في ملهى ليلي في باتون روج عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة أمس.

ونقلت شبكة (سي بي اس) الإخبارية عن المتحدث باسم الشرطة لجين ماكنيلي جونيور قوله: “إن اطلاقاً للنار وقع في ملهى ليلي في باتون روج، أدى إلى إصابة 12 شخصاً بجروح، مبيناً أن جميع المصابين بحالة مستقرة”.

ولم يتم الإعلان عن أي اعتقال يرتبط بالحادث بعد، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة وسط جدل مستمر حول حق حمل السلاح الفردي، وانتشار العنف في المجتمع الأمريكي على نحو غير مسبوق.

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