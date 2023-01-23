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إعادة تأهيل مدرسة الطائي في حي درعا البلد بمدينة درعا

2023-01-23

درعا-سانا

أنهت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية درعا أعمال إعادة تأهيل مدرسة الطائي (الشهيد عيسى مروح المسالمة) للتعليم الأساسي في حي درعا البلد بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية، والتي تتسع لـ 500 طالب.

رئيس دائرة الأبنية المدرسية المهندس راضي الوني ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن أعمال إعادة التأهيل تندرج ضمن إطار إعادة إعمار الأبنية المدرسية الخارجة عن الخدمة، مبيناً أن الأعمال المنفذة شملت التدعيم الإنشائي المتوسط، وأعمال الإكساء والعزل، وتجهيز وتأهيل المرافق الصحية وصيانة جزئية للملعب والسور والأعمال الضرورية واللازمة.

وأكد أن المدرسة ستعود إلى استقبال الطلاب بأقرب وقت ممكن.

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