محافظ دمشق يبحث مع نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون

دمشق- سانا

بحث محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم مع نائب المدير القطري للشؤون المالية والإدارية ببرنامج الأغذية العالمي في سورية ليلى أحدي سبل تعزيز التعاون المشترك، وواقع العمل الإغاثي والخدمات التي يقدمها، والمواضيع المتعلقة بأنشطته في دمشق.

وأكد كريشاتي استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لعمل البرنامج ومشاريعه الإنسانية، وأهمية زيادة المساعدات للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، مثمنا الجهود التي يقوم بها البرنامج عبر مشاريعه الإنسانية في سورية.

بدورها أعربت أحدي عن استعداد البرنامج للمزيد من التعاون بين المحافظة

والبرنامج، وتوسيع عمله وأنشطته وزيادة الشرائح التي يستهدفها.

فراس صافي

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