طباع ومعلا يبحثان سبل اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أهمية الرياضة، ودورها في تنمية الجسد والعقل، وكيفية تعزيز المهارات الفردية والجماعية، وآلية التعاون لتنظيم بطولات رياضية مدرسية، من خلال خطة تشاركية بين الوزارة والاتحاد ومنظمتي اتحاد شبيبة الثورة وطلائع البعث.

وأكد الوزير طباع على أهمية الرياضة وضرورة التشاركية والتعاون مع المنظمات الشعبية في هذا المجال وتنسيق العمل وتنشيط النوادي لاكتشاف المواهب، بما ينعكس على الرياضة بشكل إيجابي.

من جانبه، أشار معلا إلى دور المدارس الكبير في اكتشاف المواهب الرياضية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك والتنسيق لإقامة بطولة للرياضة المدرسية بالتشاركية بين وزارة التربية والمنظمات المعنية، تساهم بدعم تلك المواهب وتنميتها.

بشرى برهوم

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