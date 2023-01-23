وزارة الدفاع الروسية: تحرير بلدة كراسنوبوليه في جمهورية دونيتسك الشعبية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فولودين: العمل المشترك لمكافحة الإرهاب في سورية أسهم في تعزيز الأمن في المنطقة
2023-01-23
العماد عباس واللواء باقري يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين سورية وإيران
2023-01-23
الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني يجدد وقوفه إلى جانب سورية
2023-01-23
بحث طبي سوري يفوز بجائزة عالمية
2023-01-23
حركة (الاشتراكيون) السلوفاكية: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية تزيد من معاناة شعبها
2023-01-23
طباع يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق تطوير التعاون بالقطاع التربوي
2023-01-22
شعبان تلتقي طلبة سورية في طهران وتؤكد على دورهم في بناء الوطن
2023-01-22
محليات
دورات مهنية لنزلاء سجن حمص المركزي بهدف تأهيلهم وإكسابهم مهارات عملية
2023-01-23
وزارة الداخلية تعلن عن رغبتها في تطويع عدد من الشبان بجهاز قوى الأمن الداخلي
2023-01-23
بنشاطات متنوعة… اتحاد عمال دمشق يهتم بمواهب أبناء العاملين
2023-01-23
المواصلات الطرقية بحمص تنفذ العديد من أعمال السلامة المرورية
2023-01-23
بعد الكثير من الجدل حوله.. السياحة تحسم مصير سوق المهن اليدوية
2023-01-23
إطلاق العمل بتنفيذ الشريحة الثانية من المنطقة الحرفية بالقرداحة
2023-01-23
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-01-23
رياضة
أزارينكا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا للتنس
2023-01-22
روما يهزم سبيزيا بثنائية في الدوري الإيطالي
2023-01-22
أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي
2023-01-22
بروسيا دورتموند يفوز على أوغسبورغ في الدوري الألماني
2023-01-22
أهلي حلب والحرية يفوزان على حطين والطليعة في دوري كرة السلة للرجال
2023-01-22
مانشستر سيتي يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنكليزي
2023-01-22
الفارسة آية حمشو أولاً بفئة الناشئين بكأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز
2023-01-22
اقتصاد
زراعة 575 هكتاراً بمحاصيل الخضار الشتوية في الغاب
2023-01-23
تركيب 5 آلاف خط هاتف أرضي ومثلها من بوابات الإنترنت بالسويداء
2023-01-23
التعاقد لزراعة 113 بيتاً شبكياً ببذار البطاطا ضمن المشروع الوطني بالسويداء
2023-01-23
الانتهاء من زراعة محصولي القمح والشعير في الحسكة بمساحة بلغت 707 آلاف هكتار
2023-01-23
غازبروم: ضخ الغاز مستمر لأوروبا عبر محطة سودجا
2023-01-23
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق الآسيوية
2023-01-23
تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات
2023-01-23
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الشريط الإخباري
العماد عباس واللواء باقري يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين سورية وإيران
بحث طبي سوري يفوز بجائزة عالمية
بعد الكثير من الجدل حوله.. السياحة تحسم مصير سوق المهن اليدوية
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أهالي قرية حامو بريف القامشلي يطردون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي
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المهندس عرنوس يضع مشروعات خدمية وتنموية بالخدمة في محافظة دير الزور بتكلفة 19 مليار ليرة
افتتاح كنيسة مار جاورجيوس في عربين بعد ترميمها- فيديو
وزارة الدفاع الروسية: تحرير بلدة كراسنوبوليه في جمهورية دونيتسك الشعبية
2023-01-23
الشريحة الثانية من المنطقة الحرفية بالقرداحة
2023-01-23
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