مشروع إنساني طبي لدعم العمليات الجراحية للمرضى في مشاف بدمشق وحلب

دمشق-سانا

بهدف التخفيف من الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة على المرضى أطلقت مؤسسة (أطباء من أجل الجميع) مشروعاً إنسانياً طبياً للمساعدة في دعم العمليات الجراحية للمرضى، بحيث يتكفل المريض بجزء والمشروع يتكفل بالجزء الآخر، وذلك في أغلب مشافي دمشق وحلب.

وبين مؤسس المشروع الدكتور أحمد محمد في تصريح لمراسل سانا أن نسبة التخفيض تصل إلى نحو 60 بالمئة، وتشمل مجموعة من الأمراض المختلفة، منها العينية كأمراض الشبكية والماء البيضاء وتصحيح البصر بالليزك وزرع الحلقات، وأمراض الداخلية والقلبية كالقثاطر والشبكات وتركيب البطاريات للقلب.

وأضاف محمد: إن المشروع يشمل جراحة الأوعية والوصلات الشريانية وتوسيع الشرايين بالشبكات والوصلات الوعائية وعمليات جراحة أوعية الجسم، لافتاً إلى أن الخدمات تشمل أيضاً (الأسنان وجراحة الوجه والفكين والجراحة العامة واستئصال المرارة والزائدة الدودية والفتوق وجراحة أورام المعدة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العصبية والعظمية والنسائية والبولية).

وقال محمد: إن “هدف المشروع هو تقديم العون لكل من يحتاجه في هذه الظروف التي نعيشها، فأنا كطبيب لا يمكنني إيقاف الحرب الظالمة على بلدي لكن يمكنني أن أخفف المعاناة”، لافتا إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأطباء المتخصصين الذين يمتلكون خبرة مميزة في المجال الذي يعملون به ولديهم الشعور القوي بضرورة تقديم كل شيء يمكن أن يساعد في تخفيف الظروف الاقتصادية الحالية.

وبين محمد أن العمليات تشمل 95 بالمئة من الأمراض ويمكن للمرضى للتعرف على الخدمات المقدمة التواصل مع المشروع عبر الأرقام 0989934488 و 0989934477 و 0989934466، مشيراً إلى أنه تتم الاستجابة للحالات الإسعافية بشكل فوري والعمليات تتم في محافظتي دمشق وحلب، ويجري العمل للتوسع لباقي المحافظات عبر إيجاد الكوادر المحترفة.

يشار إلى أن مؤسسة أطباء من أجل الجميع بدأت عبر منصة تم تأسيسها في العام 2017، وتهدف إلى المساهمة في تخفيف أوجاع المرضى ومساعدة الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

مهند سليمان

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