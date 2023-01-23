الجيش الروسي يحرز تقدماً على جبهة زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن الجيش الروسي نقل خط الهجوم العسكري إلى المناطق المتقدمة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد التقدم العسكري الذي أحرزه في المنطقة.

وأفاد روغوف لوكالة سبوتنيك بأن العمليات الهجومية جعلت من الممكن صد نيران القوات الأوكرانية في البلدات والقرى الخالية والآمنة في مقاطعة زابوروجيه، مشيراً إلى أنه تم طرد الجيش الأوكراني من قرى وبلدات جديدة استخدمها كمعاقل لضرب المدنيين الذين يعيشون في المنطقة المحررة من زابوروجيه.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجوماً محلياً مضاداً بالقرب من مدينة أوريخوف، وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غرب وجنوب شرق المدينة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency