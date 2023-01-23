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مقتل طفلة وإصابة أربعة أشخاص بقصف أوكراني على لوغانسك

2023-01-23

موسكو-سانا

أعلن أندري ماروشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم مقتل طفلة وإصابة أربعة أشخاص آخرين، جراء قصف قوات كييف مدينة كريمينايا في لوغانسك.

وأوضح ماروشكو في حديث لوكالة تاس الروسية أن “طفلة تبلغ من العمر عامين قتلت، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في قصف للقوات الأوكرانية استهدف مدينة كريمينايا أمس الأول، ولكن الحرب الإلكترونية التي تستخدمها بنشاط القوات الأوكرانية المتمركزة في المدينة لقمع جميع أنواع الاتصالات حالت دون ورود الأنباء فور وقوعها”.

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